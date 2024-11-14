В 2014 році вивішував прапор РФ над Луганськом, а тепер — дає свідчення: ЗСУ взяли полон колабораціоніста

Українець корейського походження, який вивісив російський прапор над Луганською облдержадміністрацією у 2014 році, потрапив у полон ЗСУ. Наразі він отримав підозру в держзраді, повідомляють в СБУ.



«Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника Лі Вон Чоля — українського громадянина корейського походження (також відомого під псевдонімом Герман Прокопов). 2014 року він брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якою зірвав український прапор і замість нього встановив російський триколор», — розповіли у пресслужбі СБУ.



У повідомленні наголошується, що фігурант воював у складі окупаційних угруповань Росії проти сил АТО, а після початку повномасштабної війни атакував бойові позиції Сил оборони на східному фронті.



«У жовтні 2024 року в районі Спірного Донецької області українські захисники вщент розгромили штурмову роту окупантів, до якої входив зрадник, а його як єдиного вцілілого взяли в полон», — наголошують в СБУ.



За даними слідства, після захоплення Луганської ОДА Лі Вон Чоль брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів.



При цьому з 24 лютого 2022 року він разом із російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк (Сєверодонецьк) та Лисичанськ у Луганській області, а також селище Спірне у Донецькій області.



У повідомленні уточнюється, що після затримання чоловік дав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів окупантів у ході повномасштабного вторгнення Росії.



Слідчі повідомили Лі Вон Чолю про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).



Бойовик перебуває під вартою.