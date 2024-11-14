Суд у РФ вперше визнав, що ФСБ під виглядом українців провокує росіян на скоєння злочинів

Правозахисний російський проект «Перший відділ» проаналізував обвинувальний вирок Івану Толпигіну у справі про «конфіденційну співпрацю з представником України». Раніше його засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Зазначається, що у вироку Орловського суду сказано, що користувач «Тімур», представник України, «діяв у рамках “оперативного експерименту”», що проводиться співробітниками УФСБ Росії, про що Толпигін не знав.

«Тімур», що діяв за завданням ФСБ, спровокував Толпигіна на відправку координат військових об'єктів та відомостей, які містять «інформацію, яка створює умови для заподіяння шкоди безпеці Російської Федерації».

Адвокат «Першого відділу» Євген Смирнов зазначає, що дії ФСБ — схилення до злочину, заборонене законом РФ.

«Перший відділ» завжди знав, що це відбувається, але тут суд уперше визнав, що співробітники ФСБ видаються українцями у соцмережах і провокують на скоєння злочинів», — йдеться у публікації проекту.

Таким чином у Росії порушуються «десятки, а можливо і сотні» кримінальних справ про «держзраду» та «конфіденційну співпрацю».

Раніше журналісти знайшли цілу мережу фейкових ботів, оператори яких, судячи з їх IP-адрес, знаходяться в Росії і займаються провокаціями на адресу користувачів месенджера, щоб потім звинувачувати їх у спробах вступити в українські формування та порушувати щодо них кримінальні справи про держзраду.