Касації не буде: Електрика, засудженого за колабораціонізм, залишили на волі

12 листопада відбулося засідання Верховного суду у справі електрика з Лиману Донецької області Дмитра Герасименка. Раніше суд визнав його винним у колабораціонізмі.



Суддя Світлана Яковлєва повідомила, що від прокурора надійшов лист із відмовою від касаційної скарги. Через це судді закрили касаційне провадження. Наразі рішення про умовний термін Герасименка остаточне та не підлягає оскарженню, пишуть «Ґрати».



Прессекретарка Донецької прокуратури Анастасія Медведєва не змогла оперативно прокоментувати виданню, чому прокурор відмовився від скарги, та запропонувала надіслати інформаційний запит.



Сам Герасименко сказав, що задоволений та радий такому фіналу. На його думку, слушно, що його визнали винним, але залишили на волі.



«Я працював [головою РЕМ під час окупації], я від цього не відмовлявся. На мою думку, нічого поганого нашій державі я не зробив, я не мав прагнення піти проти держави», — сказав він.



У грудні 2022 року на Донеччині Служба безпеки України затримала 34-річного електрика з Лимана Дмитра Герасименка за підозрою в колабораціонізмі. Його звинувачували в тому, що під час окупації міста він очолив підприємство «Районні електричні мережі» (РЕМ), яке підпорядковувалося «ДНР» та відновлювало електромережі, пошкоджені під час боїв. Герасименко визнав провину, проте просив не карати його суворо. За його словами, він погодився обійняти посаду, щоб прогодувати хворих батьків та забезпечити городян світлом.



У травні 2023 року Індустріальний районний суд Дніпра засудив його на три роки позбавлення волі, проте пізніше апеляційний суд замінив реальний термін на умовний. Прокурор подав на це рішення скаргу із вимогою повернути електрика під варту. Але 12 листопада прокурор відмовився від касації.