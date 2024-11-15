На Донеччині війська РФ знову окупували село, яке ЗСУ звільнили під час контрнаступу 2023 року – DeepState

Російська армія окупувала село Рівнопіль Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Це село звільнили ЗСУ під час контрнаступу у 2023 році.
Водночас загарбники просунулися поблизу селища Нова Іллінка та села Новодмитрівка на Донеччині.
Крім того, росіяни просунулися у селах Петрівка, Антонівка, Вознесенка та Новоселидівка Донецької області.
Нагадаємо, що у ЗСУ спростували інформацію про окупацію селища Іллінка на Донеччині та знаходження армії РФ у місті Куп'янськ Харківської області.