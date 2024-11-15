У застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби в ЗСУ. Що потрібно знати військовим

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Десантно-штурмові війська

15 листопада у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.



Тепер військовослужбовці ЗСУ можуть швидко та без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин.



Що важливо знати:

для подачі рапорту буде потрібний військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитися висновок ВЛК для переведення через стан здоров'я;

командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно – запит автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ, де його буде розглянуто протягом 72 годин;

в окремих випадках Кадровий центр звертається безпосередньо до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими чи бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або обіймає офіцерську посаду;

у разі відмови у додатку «Армія+» обов'язково вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонено для військових, які прослужили у своїй частині менше шести місяців або з моменту попереднього переведення з ініціативи військового минуло менше року.

Цю послугу створили задля спрощення процесу переведення військовослужбовців між військовими частинами.

Нагадаємо, що 12 листопада Кабінет міністрів України ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний та прозорий механізм переведення для військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ.