Україна зараз тестує ракети 4 видів — Зеленський

Україна зараз веде випробування чотирьох ракет власного виробництва. Про це розповів президент Володимир Зеленський.



«Щодо дронів, систем радіоелектронної боротьби, далекобійних дронів, боротьби проти "Шахедів", ми ще не досягли високих результатів, проте вже вони є. З цього погляду є ракетна програма, в якій ми маємо 4 види, але зараз йдуть випробування», — сказав Зеленський в інтерв'ю «Супільному» з нагоди 100-річчя Українського радіо.



Президент також відзначив успіх морських дронів українського виробництва, за допомогою яких українські сили знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ.



Також він повідомив, що Україна перебуває у «непоганому становищі» щодо постачання ракет для систем ППО, зокрема Patriot і Nasams.



«Не говоритиму про кількість, але за кількістю домовленостей, за кількістю ракет для Patriot, Nasams, Hawk, IRIS тощо. За багатьма системами ППО ми зараз у дуже непоганому становищі», — сказав президент.