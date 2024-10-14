Чорноморський флот РФ вже не може вплинути на перебіг війни в Україні – ЗСУ

Кораблі Чорноморського флоту РФ. Фото: кадр із відео

Російський флот у Чорному морі вже не може вплинути на перебіг бойових дій в Україні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.



Плетенчук зазначив, що який би там не був рівень готовності, якою б не була кількість одиниць – вплинути на перебіг бойових дій на українському театрі це фактично не може.



«Навіть попри те, що деякі одиниці могли б перекинути внутрішніми водами, вони цього робити не будуть. Тому що не можуть впоратися навіть із тими одиницями, які у них залишаються в Чорному морі, у Чорноморському флоті, який фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні», – заявив він.

Нагадаємо, що у Росії на аеродромі спалили військово-транспортний літак Ту-134.