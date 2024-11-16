Вночі Росія атакувала Україну 83 безпілотниками та однією ракетою С-300

У ніч на 16 листопада Росія завдала удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, а також атакувала територію всієї України 83 ударними безпілотниками. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



«Станом на 08.30 підтверджено збиття 53-х ворожих БПЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях», — відзвітували військові.



Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони 30 російських БПЛА локально загублено у різних регіонах України.

За 15 листопада російські військові вбили 3 мешканців Донецької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під час обстрілів загинули жителі Курахове, Часового Яра та Слов'янська.



Ще 1 мирний житель поранений у Часовому Ярі.