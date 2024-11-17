Війська РФ увечері скинули авіабомбу на Дружківську громаду: є пошкодження

Російські військові увечері 16 листопада атакували Дружківську громаду Донецької області. Пошкоджено будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«Близько 23:30 нашу громаду атакували російські окупанти. Підступний напад було здійснено з використанням ФАБ-250», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок потрапляння до приватного сектора вибуховою хвилею пошкоджено 18 прилеглих будинків городян, об'єкти критичної інфраструктури.



Попередньо, обійшлося без постраждалих. Усі відповідні служби працюють на місці.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 16 листопада, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки та будівлі. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.