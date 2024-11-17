Загарбники двічі атакували Покровську громаду: зруйновано будинок

Внаслідок атаки дронами зруйновано житловий будинок та пошкоджено фасад магазину у Покровській громаді Донецької області 16 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Минула доба, як і попередні, в Покровській громаді пройшла неспокійно. Російські війська завдавали ударів як по місту, так і по території громади», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що 16 листопада близько 10:00 стався обстріл селища Шевченко, внаслідок якого зруйновано приватне домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.



Крім того, того ж дня о 10:30 російський дрон потрапив у фасад магазину в одному з мікрорайонів південної частини Покровська.



Раніше ми писали, що за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.