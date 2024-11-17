На Донеччині евакуаційне авто потрапило під російський обстріл

Російські окупанти атакували евакуаційний автомобіль під час евакуації цивільних у місті Курахове Донецької області. Про це повідомив заступник Голови Національної поліції Андрій Нєбитов.
«Вночі оперативники вивезли двох поранених людей — молодого подружжя. А наступного дня під час евакуації мирних жителів автомобіль атакував ворожий дрон. На щастя, «цукорок» заздалегідь попередив про небезпеку і поліцейським вдалося випередити смерть», — зазначив він.
За словами Нєбитова, людей евакуювали за допомогою іншого автомобіля.
Раніше ми писали, що на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення ухвалили рішення про проведення обов'язкової евакуації примусовим способом дітей з батьками з населених пунктів Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району Донецької області.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях