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У Москві повідомили про атаку безпілотників

18 листопада 2024, 08:07

У Москві повідомили про атаку безпілотників

Мер російської столиці повідомив про атаку безпілотників. Ілюстративне фото Мер російської столиці повідомив про атаку безпілотників. Ілюстративне фото

Силами ППО армії РФ у Раменському міському окрузі Московської області відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. Про це вранці 18 листопада повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

За словами Собяніна, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

«Фахівці екстрених служб працюють на місці події», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Пізніше він додав, що силами ППО Міноборони в Павлово-Посадському міському окрузі збито ще одного безпілотника, який летів на Москву.

На місце події також було викликано фахівців екстрених служб.

Раніше повідомлялося, що війська РФ 17 листопада здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши і ракети, і дрони-камікадзе. Під атакою знаходилися майже всі області та обласні центри. Ціллю атаки був енергетичний сектор.

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