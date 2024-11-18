У більшості регіонів України діють графіки відключення світла — Міненерго

Внаслідок російської атаки на енергетику застосовуються графіки обмеження споживачів у більшості регіонів України. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«Вчора (17 листопада) вранці Росія здійснила чергову масовану атаку на українську енергетичну систему. Ворог завдав ударів по об'єктах генерації та передачі електроенергії у різних регіонах країни. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що з 06.00 до 22.00 діють графіки погодинних відключень у більшості регіонів України.



«Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової ухвали», — додали в пресслужбі.



У Міненерго закликали українців раціонально використовувати електроенергію.



Раніше ми писали, що вночі та вранці 17 листопада російські військові здійснили масштабну атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Для цього були використані ракети різних типів та ударні дрони «Shahed». В областях України працювали сили протиповітряної оборони.