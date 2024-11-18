Росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі: є загиблі та поранені

Дим підіймається до неба після удару по Одесі 18 листопада. Фото: ХОдеса/Тelegram

Російські війська завдали удару по житлових будинках в Одесі 18 листопада. Станом на 13:00 відомо про вісьмох загиблих та 18 поранених, серед них – дитина. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі, а також народний депутат Олексій Гончаренко.

«Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені», — розповів Кіпер.

За словами голови ОВА, пошкоджено цивільну інфраструктуру, у тому числі житлові будинки.

У свою чергу, нардеп Гончаренко повідомив із Одеси: «Вісім людей загинули. Внаслідок ракетної атаки є поранені, житлові будинки досі горять. Одна ракета не розірвалася, вона у будівлі навчального закладу».

Пізніше удар по Одесі підтвердили голова Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець.

«В Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Російські вбивці навіть не приховують своїх намірів», — написав Єрмак.

За даними Лубинця, ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки.

Нагадаємо, в неділю, 17 листопада, ЗС РФ вдарили по багатоповерховому будинку в Сумах. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 11 людей, серед них двоє дітей. 80 людей отримали поранення.