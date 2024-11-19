Росіяни вдень ударили по Харкові: поранено людей

Російські військові вкотре атакували Харків. Приліт було зафіксовано у Київському районі міста. Про це сьогодні вдень повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

«У Харкові приліт у Київський район міста. На цю хвилину маємо інформацію про постраждалих», — повідомив він.

Пізніше начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що у Харкові відомо про дев'ятьох постраждалих внаслідок російського удару. Він додав, що п'ятьох людей госпіталізовано. Двоє з них – у тяжкому стані

Нагадаємо, у місті Глухів Сумської області в ніч проти 19 листопада російський безпілотник вдарив у багатоквартирний будинок. На цей час відомо про 12 загиблих.