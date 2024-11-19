У Міноборони РФ підтвердили, що ЗСУ атакували військовий об`єкт у Брянській області ракетами ATACMS

В оборонному відомстві РФ уточнюють, що Сили оборони 19 листопада атакували Брянську область РФ за допомогою шести балістичних ракет «ATACMS».



«Сьогодні вночі о 3:25 противником було завдано удару по об'єкту на території Брянської області шістьма балістичними ракетами. За підтвердженими даними, застосовано оперативно-тактичні ракети «ATACMS» американського виробництва», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок протиракетного бою бойовими розрахунками ЗРС С-400 та ЗРПК «Панцир» п'ять ракет збито, одну — пошкоджено.



У РФ пишуть, що її фрагменти нібито впали на технічну територію військового об'єкта в Брянській області, через що виникла пожежа.



Як зазначається, ніхто не постраждав.



Раніше ми писали, що раніше повідомлялося, що Брянській області в ніч на 19 листопада була атакована військова база. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар.



Крім того, як виявилося, українські військовослужбовці в ніч проти 19 листопада вперше завдали удару далекобійними балістичними ракетами ATACMS.