Верховна Рада затвердила бюджет України на 2025 рік

«За» Бюджет на 2025 рік проголосували 257 нардепів. Фото: Железняк

Верховна Рада України проголосувала в цілому за проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«За» проголосували 257 народних обранців. Проєкт передбачає рекордні витрати на рівні 3,94 трлн грн. З них витрати на оборону становлять 2,23 трлн грн.



«Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн», — написав прем'єр.



Підтримка громадян – другий пріоритет цього бюджету. У березні заплановано індексацію пенсій. Загалом на програми допомоги у соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн.



Також глава уряду зазначив, що у 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%. Раніше президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді представив План стійкості.