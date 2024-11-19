В Україні не знижуватимуть мобілізаційний вік — Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що в Україні не готуються до зниження мобілізаційного віку. За його словами, чоловікам буде запропоновано інший варіант. Про це він повідомив у вівторок, 19 листопада, під час презентації Плану стійкості.
«Не потрібно жодних спекуляцій — наша держава не готує зниження мобілізаційного віку», — запевнив він.
Своєю чергою, Зеленський сказав, що Міноборони та військове командування мають подати нову систему контрактів про службу у Збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але бажають проявити себе якнайкраще у захисті України.
Президент упевнений, що така реформа матиме успіх.
«На основі нових контрактних підходів ми повинні поступово переходити до формування армії переважно завдяки контрактам, а не мобілізації», — підсумував він.
Раніше ми писали, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді надав внутрішній План стійкості.
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