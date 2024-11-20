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Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін: це відповідь США на просування РФ у Донецькій області – ЗМІ

20 листопада 2024, 10:00

Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін: це відповідь США на просування РФ у Донецькій області – ЗМІ

Міна Claymore. Фото: United States Marine Corps Міна Claymore. Фото: United States Marine Corps

Президент США Джо Байден дозволив передати Україні протипіхотні міни, які зміцнять захист ЗСУ від російських військ. Про це повідомило американське видання The Washington Post з посиланням на двох чиновників США.

Такий крок відбувся після недавнього рішення Білого дому, що дозволяє Україні використовувати потужну ракетну систему далекого радіусу дії ATACMS для завдання ударів по території Росії – це частина серії невідкладних дій, які здійснюються адміністрацією Байдена, щоб допомогти Києву в його боротьбі.

Україна просила про ці міни відразу після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення майже три роки тому. Своєю чергою російські сили широко розмістили протипіхотні міни на лінії фронту, перешкоджаючи просуванню України, коли вона прагне повернути свою територію.

Адміністрація Байдена глибоко стурбована наступом Росії на лінії фронту в Україні протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу притупити прогрес. За словами американських офіційних осіб, Пентагон вважає, що надання мін є одним із найкорисніших кроків, які США можуть зробити, щоб уповільнити наступ РФ. Українські чиновники зобов'язалися не розміщувати міни у густонаселених районах.

Байден не хотів постачати Україні міни через занепокоєння всередині його власної адміністрації та з боку широкого кола противників цієї зброї, які кажуть, що ризик для мирного населення неприйнятно високий. Але прогрес Росії на полі бою за останні місяці змусив Білий дім знайти нові шляхи допомоги Києву, особливо після перемоги на виборах Дональда Трампа, який пообіцяв направити конфлікт до якнайшвидшого завершення.

Сполучені Штати нададуть Україні протипіхотні міни Claymore, які встановлюються над землею та запускаються оператором, що робить їх дозволеними відповідно до конвенцій про заборону мін за умови належного використання.

За словами одного із чиновників США, використання нових мін буде обмежено територією України, зосереджуючись, як очікується, на сході країни. Російські війська досягли значних успіхів у Донецькій області й за останні місяці завоювали територію найшвидшими темпами з 2022 року. ЗСУ було важко побудувати міцні лінії оборони перед невпинними вильотами безпілотників і рухом невеликих штурмових груп. Міни могли б допомогти їм зміцнити оборону, уповільнивши війська РФ і направивши їх до районів, де їх можуть обстріляти артилерією та ракетами.

Нагадаємо, що Україна вночі 19 листопада випустила по РФ вісім ракет ATACMS, російська ППО перехопила лише дві.

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