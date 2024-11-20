США передадуть Україні новий пакет військової допомоги: ЗСУ отримають HIMARS – AP

HIMARS. Фото: Lockheed Martin

США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів, адже адміністрація Джо Байдена поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Києву дати відсіч Росії до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента. Про це повідомило американське агентство The Associated Press із посиланням на представників США.



Цей транш зброї надійде в той час, коли зростає стурбованість щодо ескалації конфлікту, а обидві сторони прагнуть отримати будь-яку перевагу, якою вони можуть скористатися, якщо Трамп вимагатиме швидкого припинення війни – як він пообіцяв зробити.



Озброєння у новому пакеті допомоги Україні включає засоби протиповітряної оборони, високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання.



Пакет нададуть через повноваження президента США щодо скорочення, що дозволить Пентагону швидко вилучати зброю зі своїх запасів, щоб прискорити її доставлення на лінію фронту в Україні.

Нагадаємо, що Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін, це відповідь США на просування РФ у Донецькій області.