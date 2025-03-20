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Зеленський відповів ЗМІ, чи говорив він із Трампом про Крим та атомні електростанції

20 березня 2025, 17:30

Зеленський відповів ЗМІ, чи говорив він із Трампом про Крим та атомні електростанції

Зеленський відповів ЗМІ, чи говорив він із Трампом про Крим та атомні електростанції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював із президентом США Дональдом Трампом питання юрисдикції Криму. Про це він повідомив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

«Щодо Криму — українського півострова Крим — Трамп не порушував це питання у розмові зі мною», — зазначив Зеленський.

Він додав, що розмовляв із Трампом про Крим раніше — президент США цікавився, чому українці так люблять півострів.

Зеленський підкреслив, що Крим без українців занепадає, оскільки вся його інфраструктура була тісно пов'язана з материковою Україною.

«Туризм у Криму зник уже як 11 років. Можна збудувати п'ятизіркові готелі та будь-які споруди, але без українців туди не приїдуть мільйони туристів. Це наша природа, це Крим. А зараз там люди не мають роботи, не мають зарплат, економіка не розвивається. Просто все поступово вмирає», — заявив Зеленський.

Також президент України заперечує обговорення із президентом США питання власності на українські атомні станції.

«США хочуть забрати Запорізьку АЕС у росіян та хочуть інвестувати, модернізувати. Це питання інше. Це питання відкрите. Ми можемо про це говорити. Але питання власності ми точно не обговорювали із президентом Трампом», — сказав він.

Зеленський наголосив, що всі атомні електростанції належать народу України, і це не приватна власність.

«Так, у нас є теплова генерація, є “зелена” енергетика, там є приватний партнер, це абсолютно зрозуміло та правильно. Але вся атомна енергетика належить державі України. І тимчасово окупована Запорізька область із містом Енергодар, де знаходиться ця окупована станція, також належить українській державі. І це визнають усі. До речі, визнає МАГАТЕ, визнають різні міжнародні інститути», — наголосив глава держави.

За його словами, у розмові з Трампом він також наголосив на незаконності поновлення роботи ЗАЕС без її повернення Україні.

«Президент Трамп мене запитав: "Що ви думаєте про цю станцію?" Я йому сказав, що вона ні на кого не працюватиме, якщо не буде українською. Це незаконно», — сказав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що не знає, чи обговорювали представники США умови поновлення роботи ЗАЕС із росіянами.

Раніше повідомлялося, що Трамп запропонував передати українські атомні електростанції під керування Сполучених Штатів.

Технічні делегації України та США проведуть зустріч у Саудівській Аравії у понеділок, 24 березня.

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