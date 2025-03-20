Зеленський назвав, скільки мають тривати санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради попросив лідерів країн ЄС не послаблювати тиск на Росію. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, санкції проти РФ потрібні.



«Санкції повинні зберігатися доти, доки Росія не почне виводити свої війська з нашої землі й повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією. Я закликаю вас продовжувати боротися зі схемами обходу санкцій та спробами Росії фінансувати свою військову діяльність. Те, що дипломатичні зусилля продовжуються, не означає, що Росія має зазнавати меншого тиску. Це дуже важливий чинник зменшення шансів на обман з боку Росії. Ми маємо й далі підштовхувати Росію до миру. Разом з вами, Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми можемо це зробити», – сказав президент.

Нагадаємо, що 19 березня Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.