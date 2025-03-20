Росія масовано атакувала Одесу та Запоріжжя

Наслідки ударів по Одесі в ніч проти 21 березня

Росія здійснила масовану атаку безпілотників на Одесу. Три людини, зокрема одна дитина, постраждали, повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.





За даними місцевих ЗМІ, пошкоджено багатоквартирний будинок, великий торгівельний центр, магазин і кілька підприємств. Інформація уточнюється.



Окрім цього російські війська завдали три удари керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Запорізькій області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.



«Ще три ворожі удари завдали руйнувань у прифронтовій громаді. Попередньо, через атаку КАБ пошкоджено щонайменше три приватні будинки. На місці працюють екстрені служби», — написав Федоров у своєму Telegram-каналі.



Пізніше він уточнив, що внаслідок атаки постраждали двоє людей — доросла і дитина.