Авіація ЗСУ бомбою GBU-62 знищила ворожу переправу

Авіація продовжує активно працювати на всіх напрямках. Екіпаж Су-27 за допомогою високоточної бомби GBU-62 знищив російську переправу. Про це йдеться в блозі пілотів ПС ЗСУ «Соняшник».
Удар припав на один з операційних напрямків, де діючи під коригуванням «крила» 30-ї окремої механізованої бригади, ВПС України завдали авіаудару.
«Логістика ворога порушена, це дасть нашому війську дорогоцінний час для підготовки до оборони», - ідеться в доповіді.
Нагадаємо, екіпаж Су-27 завдав удару високоточними «розумними» бомбами GBU-62 по шахті на сході України, де ховалася група росіян.
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