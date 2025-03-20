Авіація ЗСУ бомбою GBU-62 знищила ворожу переправу

Су-27 атакував GBU-62 переправу росіян. Фото: кадр із відео

Авіація продовжує активно працювати на всіх напрямках. Екіпаж Су-27 за допомогою високоточної бомби GBU-62 знищив російську переправу. Про це йдеться в блозі пілотів ПС ЗСУ «Соняшник».



Удар припав на один з операційних напрямків, де діючи під коригуванням «крила» 30-ї окремої механізованої бригади, ВПС України завдали авіаудару.



«Логістика ворога порушена, це дасть нашому війську дорогоцінний час для підготовки до оборони», - ідеться в доповіді.



Нагадаємо, екіпаж Су-27 завдав удару високоточними «розумними» бомбами GBU-62 по шахті на сході України, де ховалася група росіян.