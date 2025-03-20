Подвійний удар по Краматорську: кількість поранених зросла

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки 20 березня на Краматорськ зросла. Станом на 15:42 відомо про 4 постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



За попередніми даними, росіяни атакували поблизу адміністративної будівлі у центрі міста, а також у промисловій зоні.



Постраждали четверо цивільних (1935, 1993, 1989, 1993 років народження).



Крім того, пошкоджено 37 багатоквартирних житлових будинків, школу, дитячий садок, п'ять адміністративних будівель, а також два торгові центри.



На місці працюють рятувальні служби та комунальні підприємства



Раніше ми писали, що вранці 20 березня росіяни атакували Краматорськ. Поранення отримали троє мешканців міста. Один із постраждалих, 90-річна пенсіонерка, вона перебуває у вкрай тяжкому стані через численні поранення.