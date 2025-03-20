Російський безпілотник атакував поліцейських, які евакуювали людей після обстрілу Краматорська

Поліцейські Донецької області, які прийшли на допомогу мирним жителям Краматорська після обстрілу, також мало не потрапили під удар російських безпілотників.



Як повідомлялося, вранці 20 березня окупаційні війська завдали удару по Краматорську. До місця «прильотів» прибули парамедики поліції та екіпаж «Білий ангел».



Поліцейські надали допомогу жінці з численними пораненнями голови та кінцівок та доправили постраждалу до лікарні.



Через ймовірність повторного обстрілу правоохоронці евакуювали з вулиць людей та направили їх до укриття. У цей момент війська РФ вдарили дроном за місцем, де була поліція. Особовий склад не постраждав. Пізніше поліція допомогла ще трьом постраждалим, які діагностували акубаротравми.

Тим часом російські медіа опублікували кадри з безпілотника. Стверджується, що це фільмування з дрона під час завдання ударів по Слов'янську ввечері 19 березня.



Нагадаємо, місто тоді атакували 6 «Шахедів» (БпЛА «Герань-2»).