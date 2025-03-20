Україна отримає від ЄС 30,5 млрд євро цього року: деталі фінансування

План фінансування України з боку ЄС у рамках механізму ERA передбачає виділення по 1 млрд євро щомісяця, а в грудні — одноразовий транш у розмірі 6 млрд євро. Про це повідомив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.



«З огляду на те, що потреба у фінансуванні на цей рік покрита, ми певним чином переглянули цей графік виплат, щоб допомогти Україні покрити розрив у фінансуванні, який зазвичай виникає в січні», — заявив Домбровскіс на пресконференції за підсумками свого візиту до Києва.



Він уточнив, що у 2025 році ЄС планує надати Україні 30,5 млрд євро:

12,5 млрд євро — за програмою Ukraine Facility,

18 млрд євро — за механізмом ERA (з яких 3 млрд євро вже виділено у січні, а ще 1 млрд євро надійшов цього четверга).

«Що стосується Ukraine Facility, то наступна виплата запланована у розмірі 4,5 млрд євро на квітень», — додав єврокомісар.



Виділення коштів за Ukraine Facility прив'язане до виконання реформ та законодавчих змін, передбачених Планом України. Домбровскіс обговорив це питання під час зустрічей у Києві, включаючи переговори з Верховною Радою.



У ході візиту він провів переговори з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком, головою НБУ Андрієм Пишним, а також зустрівся з представниками уряду та парламенту.



«Головною метою візиту було обговорення подальшої фінансової підтримки України з боку ЄС у менш визначеному геополітичному середовищі... Очевидно, зараз точаться дискусії щодо можливих прогалин у наданні допомоги з боку США та того, як ЄС може заповнити ці прогалини, як ми можемо посилити нашу підтримку з боку ЄС. Ми вказали на нашу готовність це зробити, включаючи, скажімо, реорганізацію профілю платежів для України, якщо це буде потрібно», — пояснив Домбровскіс.



Він зазначив, що ЄС прагне знизити залежність від США у питаннях безпеки та оборони. У цьому контексті Європейська комісія представила стратегію «Переозброїти Європу», яка передбачає збільшення оборонних витрат до 800 млрд євро у найближчі чотири роки.



Крім того, до 100-мільярдної програми європейського рівня у сфері безпеки планується інтеграція української військової промисловості на рівних з європейськими підприємствами оборонного комплексу.