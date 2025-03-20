Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Україна отримає від ЄС 30,5 млрд євро цього року: деталі фінансування

20 березня 2025, 19:54

Україна отримає від ЄС 30,5 млрд євро цього року: деталі фінансування

План фінансування України з боку ЄС у рамках механізму ERA передбачає виділення по 1 млрд євро щомісяця, а в грудні — одноразовий транш у розмірі 6 млрд євро. Про це повідомив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

«З огляду на те, що потреба у фінансуванні на цей рік покрита, ми певним чином переглянули цей графік виплат, щоб допомогти Україні покрити розрив у фінансуванні, який зазвичай виникає в січні», — заявив Домбровскіс на пресконференції за підсумками свого візиту до Києва.

Він уточнив, що у 2025 році ЄС планує надати Україні 30,5 млрд євро:

  • 12,5 млрд євро — за програмою Ukraine Facility,
  • 18 млрд євро — за механізмом ERA (з яких 3 млрд євро вже виділено у січні, а ще 1 млрд євро надійшов цього четверга).

«Що стосується Ukraine Facility, то наступна виплата запланована у розмірі 4,5 млрд євро на квітень», — додав єврокомісар.

Виділення коштів за Ukraine Facility прив'язане до виконання реформ та законодавчих змін, передбачених Планом України. Домбровскіс обговорив це питання під час зустрічей у Києві, включаючи переговори з Верховною Радою.

У ході візиту він провів переговори з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком, головою НБУ Андрієм Пишним, а також зустрівся з представниками уряду та парламенту.

«Головною метою візиту було обговорення подальшої фінансової підтримки України з боку ЄС у менш визначеному геополітичному середовищі... Очевидно, зараз точаться дискусії щодо можливих прогалин у наданні допомоги з боку США та того, як ЄС може заповнити ці прогалини, як ми можемо посилити нашу підтримку з боку ЄС. Ми вказали на нашу готовність це зробити, включаючи, скажімо, реорганізацію профілю платежів для України, якщо це буде потрібно», — пояснив Домбровскіс.

Він зазначив, що ЄС прагне знизити залежність від США у питаннях безпеки та оборони. У цьому контексті Європейська комісія представила стратегію «Переозброїти Європу», яка передбачає збільшення оборонних витрат до 800 млрд євро у найближчі чотири роки.

Крім того, до 100-мільярдної програми європейського рівня у сфері безпеки планується інтеграція української військової промисловості на рівних з європейськими підприємствами оборонного комплексу.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

 

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:30
Державна зрада: прокуратура передала до суду справу екссудді з Донецька
17:02
В ОВА розповіли про проблеми зі швидкою допомогою в окупованому Сіверськодонецьку
15:45
Паспорт РФ чи депортація: українців зобов'язали залишити територію Росії до 10 вересня чи «узаконити» своє перебування
15:22
У захопленій Горлівці загинула жінка внаслідок обстрілу
12:50
Окупанти засудили жителя Бердянська до 14 років в'язниці
12:14
В окупованій Горлівці через обстріл постраждали двоє людей
11:35
У Севастополі під машиною екскомандира «Беркута» знайшли підозрілий пакунок
11:12
Партизани виявили склад боєприпасів армії РФ на зруйнованому заводі в окупованому Луганську. Де він знаходиться
10:25
В угрупуванні «ДНР» заявили, що запобігли теракту в захопленому Маріуполі
23:00
Головне за день: Розмова Зеленського та Трампа. Новий обмін полоненими
18:03
Кого РФ позбавила права власності на окупованих територіях: роз'яснюємо нову постанову Путіна
17:06
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ
12:55
ЗСУ вдарили по базі окупантів у дитячому таборі Скадовська
12:12
У розшук оголошено колаборантів із Горлівки, які били полоненого правоохоронця з Маріуполя
11:14
Поблизу окупованого Алчевська сталася аварія на водопровідній станції: без питної води понад 250 000 людей
11:10
В окупованій Горлівці внаслідок обстрілу поранено 11 осіб
23:00
Головне за день: Про що домовилися Путін та Трамп. Забруднення води в окупації
18:13
Росіяни ізолюють від зовнішнього світу окуповане Рубіжне: в ОВА розповіли, що відбувається
15:59
У річках окупованої Донеччини виявили високий фон ртуті, фосфатів та накопичення нафтопродуктів
12:05
Україна побоюється втратити Одесу під час мирних переговорів — NYT
усі новини
20:40
РФ завдала авіаудару по Краснопільській громаді під час евакуації
20:25
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, а потім стрибнув із мосту
20:22
Авіація ЗСУ бомбою GBU-62 знищила ворожу переправу
19:54
Україна отримає від ЄС 30,5 млрд євро цього року: деталі фінансування
19:05
Вибух у Рівному: що відомо
18:30
Державна зрада: прокуратура передала до суду справу екссудді з Донецька
17:30
Зеленський відповів ЗМІ, чи говорив він із Трампом про Крим та атомні електростанції
17:02
В ОВА розповіли про проблеми зі швидкою допомогою в окупованому Сіверськодонецьку
16:49
Україна та США проведуть технічні переговори у Саудівській Аравії — названо дату
16:46
Зеленський назвав, скільки мають тривати санкції проти Росії
16:12
Британська розвідка назвала втрати Росії з початку повномасштабної війни проти України
16:05
Подвійний удар по Краматорську: кількість поранених зросла
15:50
Українські військові знищили російську гармату на Луганщині
15:45
Паспорт РФ чи депортація: українців зобов'язали залишити територію Росії до 10 вересня чи «узаконити» своє перебування
15:22
У захопленій Горлівці загинула жінка внаслідок обстрілу
15:18
Пілоти дронів уразили систему ППО та «Град» російських окупантів у Донецькій області
14:53
Армія РФ створила ще один плацдарм на правому березі річки Оскіл – DeepState
14:40
ЗСУ знищили командний пункт окупантів в Бєлгородській області
14:25
Шестикласника з Кременця намагалися завербувати спецслужби РФ
14:25
РФ двічі вдарила по Краматорську: трьох людей поранено, серед них — 90-річна жінка
усі новини
ВІДЕО
РФ завдала авіаудару по Краснопільській громаді під час евакуації. Фото: кадр із відео РФ завдала авіаудару по Краснопільській громаді під час евакуації
20 березня, 20:40
Су-27 атакував GBU-62 переправу росіян. Фото: кадр із відео Авіація ЗСУ бомбою GBU-62 знищила ворожу переправу
20 березня, 20:22
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Зеленський назвав, скільки мають тривати санкції проти Росії
20 березня, 16:46
Сили оборони знищили російську гармату. Фото: скриншот з відео Українські військові знищили російську гармату на Луганщині
20 березня, 15:50
Удар по російському ЗРК «Стріла-10» у Донецькій області. Фото: кадр із відео Пілоти дронів уразили систему ППО та «Град» російських окупантів у Донецькій області
20 березня, 15:18
FPV-дрон ЗСУ розбив «буханку» з групою військових РФ. Фото: кадр із відео FPV-дрон ЗСУ розбив «буханку» зі штурмовою групою РФ
20 березня, 13:48

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір