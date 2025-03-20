РФ завдала авіаудару по Краснопільській громаді під час евакуації. Фото: кадр із відео

Сьогодні російська авіація завдала удару по Краснопільській громаді під час евакуації мирних жителів, інформує видання «Кордон.Медіа».



Очевидці помітили наближення авіабомби, яка вибухнула недалеко від приватних будинків.



Момент вибуху зафіксували військові кореспонденти «Кордон.Медіа», які працювали в громаді спільно з представниками «Червоного Хреста».



Раніше сьогодні армія РФ двічі вдарила по Краматорську, поранивши трьох людей, серед яких — 90-річна жінка.