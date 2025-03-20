Українські військові знищили російську гармату на Луганщині

Сили оборони знищили російську гармату. Фото: скриншот з відео

Українські військовослужбовці точно завдають ударів по складах та позиціях російських військових у Луганській області. Нещодавно пілоти знищили техніку та логістику армії РФ у Серебрянському лісництві. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку. Логістика ворога горить, техніку знищено», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, було знищено укриття, вантажні та легкові автомобілі, мінометний розрахунок, гармату С-60 на базі МТ-ЛБ, антену зв'язку та склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ).



Раніше ми писали, що протягом одного дня пілоти FPV-дронів підрозділу Ivan Franko Group вразили ЗРК Стріла-10 та РСЗВ Град російської армії в Донецькій області.