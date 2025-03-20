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Україна та США проведуть технічні переговори у Саудівській Аравії — названо дату

20 березня 2025, 16:49

Україна та США проведуть технічні переговори у Саудівській Аравії — названо дату

Технічні делегації України та США проведуть зустріч у Саудівській Аравії у понеділок, 24 березня. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Осло з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Зеленського, під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом було обговорено необхідність припинення вогню для забезпечення безпеки енергетичної інфраструктури обох країн.

Він нагадав, що українська сторона готова підготувати об’єкти цивільної інфраструктури.

Президент України наголосив, що важливо уникнути різночитань у домовленостях.

«Сподіваюся, що на найближчій зустрічі в Саудівській Аравії сторони матимуть змогу досягти угоди. Там працюватимуть наші технічні команди, і, наскільки я розумію, формат передбачає спочатку переговори України зі США», — зазначив Зеленський.

Він також припустив, що після цього можуть відбутися переговори США з Росією або обидві зустрічі пройдуть паралельно в рамках однієї теми.

Спецпосланник президента США Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв'ю американському телеканалу Fox News раніше заявив, що наступні російсько-американські переговори про припинення вогню в Україні відбудуться в неділю, 23 березня.

Нагадаємо, що 18 березня президент США Дональд Трамп та голова Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої останній пообіцяв припинити атаки на енергетику та інфраструктуру України та нібито віддав відповідний наказ російським військовим.

У Міноборони РФ заявили, що в момент отримання наказу в повітрі знаходилося сім російських ударних безпілотників, націлених на об'єкти української енергетичної інфраструктури, пов'язані з ВПК, що знаходяться в Миколаївській області. Російська ППО нібито самостійно збила ці безпілотники. Відомство уточнює, що шість із них були збиті ЗРПК «Панцир», а один — черговим винищувачем ВКС Росії.

Також повідомлялося, що Трамп запропонував передати українські атомні електростанції під керування Сполучених Штатів.

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