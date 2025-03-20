У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, а потім стрибнув із мосту

У Києві сьогодні стався трагічний інцидент: 39-річний чоловік відкрив вогонь в офісній будівлі на Подолі, поранив співробітницю компанії, а потім втік і наклав на себе руки, стрибнувши з Північного мосту. Про це повідомляє поліція Києва.



«Інформація про стрілянину надійшла до поліції сьогодні близько 13:00. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції. Попередньо встановлено, що до приміщення зайшов 39-річний місцевий житель, який кілька разів вистрілив зі зброї у робітницю компанії, після чого втік з місця скоєння злочину. Внаслідок пригоди 53-річну потерпілу було доставлено до медичного закладу з пораненнями обличчя та тіла», — повідомили в поліції.

На місці злочину правоохоронці вилучили зброю — пристрій для відстрілу гумових куль, який кинув стрілок, тікаючи. Пізніше чоловік на автомобілі дістався одного з мостів столиці, після чого зістрибнув у Дніпро.



Тіло загиблого витягли з води співробітники ДСНС, зараз його оглядає судово-медичний експерт. Поліція продовжує розслідування, з'ясовуючи всі обставини інциденту.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події.