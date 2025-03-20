Російські військові просять Путіна захистити їх від феміністок, які на замовлення «англосаксів» руйнують сім'ї

Учасники Всеросійського з'їзду батьків звернулися до президента РФ Володимира Путіна із проханням захистити їх від впливу «феміністських угруповань». У своєму відеозверненні вони заявили, що жінки, дотримуючись ідей феміністок, «навчених на Заході», розривають шлюби з чоловіками, які воюють проти України. Ці жінки нібито за вказівкою кураторів позбавляють їхніх дітей та майна.



За словами авторів звернення, феміністські організації нібито отримують фінансування від незалежної агенції уряду США USAID та беруть участь у судових процесах, нібито налаштовуючи дітей проти батьків.



Зокрема учасники звернення попросили Путіна ухвалити закон, згідно з яким після розлучення дітей могли б виховувати обоє батьків. Також вони просять перевірити статті Кримінального кодексу РФ, за якими звинувачення може будуватися зі слів відчуженої дитини.



«Діти дають свідчення проти нас у судах із опіки, бо їх інструктують феміністки», — стверджують чоловіки. Вони назвали ці організації «добре організованою системою, де працюють професіонали, націлені на руйнування сім'ї».



«Вони проходили навчання, у тому числі і в англосаксів», — заявили автори звернення.



У 2024 році в Росії на кожні 10 шлюбів припадало близько 8 розлучень, що становить приблизно 80%. За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), це максимальне значення, яке вивело Росію на третє місце у світі за кількістю розлучень.

Автори звернення не взяли до уваги, що повернення учасників війни проти України супроводжується зростанням рівня злочинності. Згідно з дослідженням видання «Верстка», за 2,5 роки ті, хто повернувся з фронту, скоїли злочини, внаслідок яких загинули не менше 242 осіб, а ще 227 отримали тяжкі каліцтва.