Британська розвідка назвала втрати Росії з початку повномасштабної війни проти України

Збройні сили Росії, ймовірно, втратили приблизно 900 000 військових убитими та пораненими з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Про це з посиланням на дані розвідки повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.



З них, ймовірно, 200 000-250 000 російських солдатів були вбиті, що є найбільшими втратами РФ з часів Другої світової війни.



«Путін і російське військове керівництво, швидше за все, ставлять свої цілі у війні вище за життя російських солдатів. Вони майже напевно готові терпіти постійно високі показники втрат, поки це негативно не позначиться на громадській чи елітній підтримці війни. І ці втрати можуть бути поповнені. Путін і російське керівництво, швидше за все, надають значно меншого значення життям громадян РФ з-поміж етнічних меншин з бідних регіонів. У зв'язку з цим зусилля Росії з вербування непропорційно зосереджені у цих областях. Росіяни з таких міських центрів як Москва та Санкт-Петербург надали непропорційно менше військовослужбовців, ніж їх бідніші співвітчизники з-поміж етнічних меншин», – зазначили у британському Міноборони.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, яких втрат за два місяці зазнали російські війська під містом Покровськ Донецької області.