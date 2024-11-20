Путін не застосує ядерну зброю проти України: західні ЗМІ назвали причину

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль

Лідер Китаю Сі Цзіньпін неодноразово попереджав главу Кремля Володимира Путіна про неприпустимість застосування ядерної зброї в Україні, тож Пекін і зараз буде проти її використання. Про це пише британське видання The Times, передає ТСН.



Путін знає, що якщо віддасть наказ про ядерний удар, хоч би яким обмеженим він не був, його партнерство з Китаєм опиниться під серйозним ризиком.



Аналітики вважають, що Росія часто вдається до ядерних загроз, коли Захід ухвалює рішення, які можуть серйозно перешкодити режиму Путіна. Однак, на думку експертів, реальне застосування ядерної зброї малоймовірне через позицію Китаю та Індії – ключових партнерів, від яких залежить Росія. Особливо це стосується Пекіна, який не зацікавлений у ядерній ескалації.



Кремлівські чиновники та Путін регулярно посилаються на погано завуальовані погрози ядерного протистояння між Росією та Заходом під час ключових моментів західних політичних дебатів щодо подальшої військової допомоги Україні з метою викликати страх серед тих, хто ухвалює рішення.

Нагадаємо, що США передадуть Україні новий пакет військової допомоги, ЗСУ отримають HIMARS.