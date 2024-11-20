Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Путін не застосує ядерну зброю проти України: західні ЗМІ назвали причину

20 листопада 2024, 13:39

Путін не застосує ядерну зброю проти України: західні ЗМІ назвали причину

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль

Лідер Китаю Сі Цзіньпін неодноразово попереджав главу Кремля Володимира Путіна про неприпустимість застосування ядерної зброї в Україні, тож Пекін і зараз буде проти її використання. Про це пише британське видання The Times, передає ТСН.

Путін знає, що якщо віддасть наказ про ядерний удар, хоч би яким обмеженим він не був, його партнерство з Китаєм опиниться під серйозним ризиком.

Аналітики вважають, що Росія часто вдається до ядерних загроз, коли Захід ухвалює рішення, які можуть серйозно перешкодити режиму Путіна. Однак, на думку експертів, реальне застосування ядерної зброї малоймовірне через позицію Китаю та Індії – ключових партнерів, від яких залежить Росія. Особливо це стосується Пекіна, який не зацікавлений у ядерній ескалації.

Кремлівські чиновники та Путін регулярно посилаються на погано завуальовані погрози ядерного протистояння між Росією та Заходом під час ключових моментів західних політичних дебатів щодо подальшої військової допомоги Україні з метою викликати страх серед тих, хто ухвалює рішення.

Нагадаємо, що США передадуть Україні новий пакет військової допомоги, ЗСУ отримають HIMARS.

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін Сі Цзіньпін
Місця
Росія Україна Китай
Інше
Війна Ядерна зброя Погрози

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:08
Окупанти виводять ППО з Євпаторії для захисту Кримського мосту — АТЕШ
11:59
Загинула жінка через обстріл окупованої Горлівки
11:59
На Луганщині окупанти не вивозять сміття: у містах з'явилися стихійні звалища, за які штрафують людей – ОВА
07:55
Росіяни захопили ще одне село на Донеччині — DeepState
23:05
Головне за день: Ядерна доктрина Путіна. Ракетами ATACMS вдарили по РФ
15:33
У Севастополі затримано підозрюваних у підриві машини капітана Чорноморського флоту, один із них — уродженець Львова
15:20
Вкрадені квартири маріупольців планують використовувати як компенсаційне житло
11:52
Війська армії РФ увійшли до центру Часового Яру — аналітик BILD
10:59
Окупована Горлівка залишилася частково без світла та тепла
09:45
У захопленій Горлівці внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА постраждали люди
09:23
Війська РФ просунулися в Торецьку Донецької області, а також біля ще 7 населених пунктів — DeepState
23:00
Партизани влаштували диверсію на залізниці під Маріуполем: зіткнулися російські локомотиви
23:00
Головне за день: РФ продовжує атакувати Одесу. Росармія просувається в Часовому Яру
12:07
В окупованій Горлівці дрон атакував маршрутку: 10 людей поранено
10:30
В окупованому Криму активісти підняли український прапор
07:40
Війська РФ просунулися у Часовому Яру та ще біля кількох населених пунктів — DeepState
23:10
Головне за день: Ракети – навіть над Ужгородом та Буковелем. Масована атака по Україні
23:03
Головне за день: «Паспорти ДНР» більше не дійсні. Росармія окупувала селище на Донбасі
17:00
З грудня жителів окупації без російських паспортів вважатимуть «іноземцями»
23:36
Головне за день: Про що говорили Путін та Шольц. На Донеччині РФ захопила село повторно
усі новини
14:30
У Верховній Раді назвали умови скасування графіків відключення світла в Україні
14:20
В Україні через загрозу масованої атаки РФ закрилися ще кілька посольств. Що відомо
13:59
Трамп найближчим часом проведе переговори з Путіним — Bloomberg
13:53
Росія збільшила кількість стратегічних бомбардувальників на авіабазах біля України
13:39
Путін не застосує ядерну зброю проти України: західні ЗМІ назвали причину
13:30
Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК
12:49
Росія з початку повномасштабної війни депортувала з України понад 19 тисяч дітей
12:19
Україна підтвердила атаку на завод у Бєлгородській області Росії
12:08
Окупанти виводять ППО з Євпаторії для захисту Кримського мосту — АТЕШ
11:59
Загинула жінка через обстріл окупованої Горлівки
11:59
На Луганщині окупанти не вивозять сміття: у містах з'явилися стихійні звалища, за які штрафують людей – ОВА
11:35
У Києві підтвердили атаку на арсенал у Новгородській області РФ
11:28
РФ вночі запустила БПЛА, ракети та авіабомби: ППО збила 58 цілей
11:21
Армія РФ атакувала 9 міст Донеччини, скинувши ФАБи
10:59
Безпілотник атакував Бєлгородську область: постраждав місцевий житель
10:54
США передадуть Україні новий пакет військової допомоги: ЗСУ отримають HIMARS – AP
10:40
Полонені росіяни на Куп'янському напрямку: «Дядя Вовочка захотів побільше землі»
10:23
Путін висловив готовність до переговорів, але не погоджується на територіальні поступки — Reuters
10:00
Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін: це відповідь США на просування РФ у Донецькій області – ЗМІ
09:59
Армія РФ за добу атакувала населені пункти на Донеччині: які міста опинилися під ударом
усі новини
ВІДЕО
Окупанти потрапили до прикордонників у полон на Куп'янському напрямку: Фото: кадр із відео Полонені росіяни на Куп'янському напрямку: «Дядя Вовочка захотів побільше землі»
20 листопада, 10:40
Дим після удару по командному пункту угруповання військ «Північ» ЗС РФ. Фото: кадр із відео ГУР уразило командний пункт угруповання військ «Північ» ЗС РФ у Бєлгородській області: кадри
20 листопада, 09:06
Вночі у Новгородській області Росії була атакована військова база Військова база в Новгородській області Росії вночі зазнала атаки
20 листопада, 08:27
Удар БПЛА по одному з підприємств у Росії. Фото: кадр із відео Безпілотники атакували підприємства в Росії: на одному заводі виникла пожежа, другий – пошкоджений
19 листопада, 22:55
Мирноград. Фото: «Новини Донбасу» «Хтось їде, а хтось залишається і бореться за своє існування». Як у Мирнограді під обстрілами живуть та евакуюються люди
19 листопада, 22:25
Штурм російської позиції на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео «Розіграли справжню виставу»: ЗСУ захопили позиції російських військ під Покровськом
19 листопада, 21:29

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір