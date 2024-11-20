РФ може атакувати Україну експериментальною балістичною ракетою

Російська балістична ракета РС-26 «Рубіж»

Російські війська, можливо, готуються застосувати по території України нову балістичну ракету РС-26 «Рубіж», яку готують до бойових умов. Про це повідомляє український військовий журналіст Андрій Цаплієнко та низка OSINT-аналітиків.

Наголошується, що пуск може статися з полігону в Астраханській області. Саме з цієї причини, як припускають автори, могли з'явитися повідомлення від посольств США, Іспанії, Греції та Італії, які попередили, що 20 листопада вони не надаватимуть своїх послуг у Києві.

Повідомляється, що бойова частина ракети важить 1,2 тонни (що еквівалентно трьом боєголовкам "Іскандер-М"). Дальність ракети становить 6000 км, а заявлена точність — 150 метрів.

За інформацією російських галузевих ЗМІ, розробка рухомого ґрунтового ракетного комплексу РС-26 «Рубіж» стартувала в середині нульових років у Московському інституті теплотехніки. Про виробництво комплексу відомості з'явилися на початку 2010 року.

Водночас командування ЗСУ та Центр протидій дезінформації поки що ці повідомлення не коментували.

За планами, завершити розробку планували до 2013-2015 років, провести випробування та поставити комплекс на чергування, але ці плани не реалізувалися.

Перший пуск ракети «Рубіж» відбувся у вересні 2011 року, випробування також проводилися на полігонах Плесецьк, Капустін Яр та Сари-Шаган до 2015 року. Водночас, тоді на бойове чергування цей ракетний комплекс ще не поставили.

На ці випробування звернули увагу закордонні військові та політики, що спровокувало звинувачення у порушенні міжнародного договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.