Армія РФ просунулася в Кураховому — DeepState

Відзначено просування російських військ у Кураховому Донецької області. Карта DeepState

Підрозділи Збройних сил РФ просунулися у Кураховому, біля Роздольного, Новодонецького та Дальнього у Донецькій області. Про це в ніч проти 21 листопада повідомили аналітики проекту DeepState.

Також російська армія має просування в Дар'їно, біля Нижнього Клина та Кремяного Курської області РФ.

Зазначається, що основні зусилля противник докладає біля Роздольного на Донеччині, де під час атаки за підтримки 5 ОВТ (озброєння та військова техніка – ред.) був закинутий десант чисельністю більше взводу, а також на захід від Новодонецького, де росіяни провели механізовані атаки.

Повідомляється, що, за попередніми даними, противник мав тактичний успіх, але детальніша ситуація буде зрозуміла через кілька днів.

«Цей маневр противник виконує для того, щоб обійти Велику Новосілку з півночі та перерізати дорогу на Богатир. Відомо, що для штурмових дій залучено спецназ ГРУ РФ. Це свідчить про бажання агресора досягти швидкого результату та можливого браку резервів на відрізку», — пояснили аналітики.