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РФ накопичила арсенал ракет для ударів по українській енергетиці: деталі

21 листопада 2024, 09:38

РФ накопичила арсенал ракет для ударів по українській енергетиці: деталі

Росія розпочала нову кампанію ударів по українській енергетиці, накопичивши понад 1500 ракет. Про це йдеться у матеріалі «РБК-Україна».

Країна-агресор за допомогою нарощування виробництва та паузи в обстрілах має в арсеналі понад півтори тисячі ракет.

Як свідчать дані, отримані українським виданням від інформованих джерел, Росія спромоглася накопичити достатню кількість ракет з дальністю понад 350 кілометрів.

Інфографіка: РБК-Україна

Зазначається, що, попри всі накладені санкції, Росія змогла за останній рік наростити темпи виробництва за окремими позиціями.

У тому числі Москва найбільше наростила виробництво балістичних «Іскандерів». За даними джерел видання, у листопаді Росія планує виготовити близько 70 ракет «Іскандер-М», а їх запаси на 20 листопада становлять 350 одиниць.

План виробництва крилатих ракет «Іскандер-К» у листопаді – 12 одиниць, запас – 210. Якщо говорити про Х-101, їх виробництво у листопаді має бути лише на рівні 50 одиниць, а запас на 20 листопада – 220.

І тепер Росія почала запускати їх не лише з Ту-95, а й із Ту-160, чого раніше майже не фіксувалося. Під час обстрілу 21 листопада ворог знову випустив по Україні кілька ракет Х-101 та «Кинджали».

Найбільше Москві вдалося зібрати ракети «Калібр», на 20 листопада їх на складах окупантів налічується близько 390 штук, а запланований випуск у листопаді – 30 одиниць.

Щодо «Кинджалів», то їх запас – на рівні 70 ракет, а очікуване виробництво у листопаді – 12 одиниць. Крім того, на складах в агресора може зберігатися близько 230 одиниць Х-22 (носії – Ту-22М3).

Їх Росія більше не виробляє, проте щомісячно виробляє глибоку модернізацію по десятку з них, отримуючи на виході Х-32.

Плюс, за інформацією «РБК-Україна», Москва також може мати у запасі близько 45 північнокорейських балістичних ракет KN-23.

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