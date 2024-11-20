РФ вночі запустила БПЛА, ракети та авіабомби: ППО збила 58 цілей

ППО збила 56 БПЛА та 2 ракети. Фото: Повітряні сили

Окупаційні війська РФ у ніч на 20 листопада атакували територію України за допомогою шести ракет, 122 ударних дронів-камікадзе, а також керованих авіаційних бомб. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети та 56 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 20 листопада 2024 року (з 19:30 19 листопада) противник завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородщини по Харківщині, 5-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині. Били керованими авіабомбами та випустили 122 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу з районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.



Станом на 11:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 56 БПЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.



Внаслідок активної протидії 58 БПЛА локально загублені у різних регіонах Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п'ять — залетіли до Росії, один — до Білорусі.



Раніше ми писали, що посольство США в Україні отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада.