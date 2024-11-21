Окупанти обстріляли 12 разів три райони на Донеччині: є жертва та поранені

Росіяни атакувала Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 20 листопада, атакувала три райони Донецької області — Покровський, Краматорський та Бахмутський. Відомо, що вісім людей постраждали, одна цивільна — загинула. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.





За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:

Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки; також приватні будинки пошкоджені в Успенівці, Веселому Гаю, Ганнівці, Костянтинопільському, Сухих Ялах, Дачному, Іллінці, Сонцівці, Зорі, Берестках і Новодмитрівці. У Покровську пошкоджено 3 будинки.





Краматорський район. У Першомар'ївці Миколаївської громади 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки; у Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Костянтинівці поранено 6 людей, пошкоджено 10 багатоповерхівок, крамницю, спортзал і 2 інфраструктурні об'єкти; у Віролюбівці пошкоджено 3 приватні будинки і адмінбудівлю; у Червоному пошкоджено 6 будинків.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, багатоповерхівка і 2 нежитлові будівлі.



Раніше ми писали, що за 20 листопада росіяни вбили одного мешканця Донеччини — у селі Першомаріївка.