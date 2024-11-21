Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Нетаньяху та ексміністра оборони Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта за передбачувані «злочини проти людяності та військові злочини» у Газі. Інформація про це опублікована сьогодні на офіційному сайті установи.

МКС також відхилив оскарження Ізраїлю щодо ситуації у Палестині.

«Сьогодні, 21 листопада 2024 року, Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду у своєму складі у справі про ситуацію в Державі Палестина одноголосно ухвалила два рішення, якими відхилила оскарження Держави Ізраїль, подані відповідно до статей 18 та 19 Римського статуту. Суд також видав ордери на арешт пана Біньяміна Нетаньяху та пана Йоава Галланта», — йдеться у повідомленні МКС.