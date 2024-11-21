«Агресивні плани»: у ЗСУ розповіли, яких втрат зазнає Росія на сході України

Ситуація на сході України. Фото: карта DeepState

Російські війська мають свої агресивні плани у Донецькій та Луганській областях. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, загарбники від цих планів не відходять та не відступають.



«І скажу так, що динаміка боїв та штурмових дій ворога змінюється щодня, оскільки його план – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Проте Сили оборони протистоять ворогу, мужньо протистоять. І це видно у щоденних втратах ворога. А втрати щодня великі – це майже 80-85% саме у нашій східній операційній зоні», – розповів Волошин.

Нагадаємо, що десантники ЗСУ захопили одну з найважливіших позицій та взяли в полон військових РФ на Курахівському напрямку.