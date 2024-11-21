У Донецькій області обрушено другу димову трубу Курахівської ТЕС

На Донеччині на території Курахівської теплової електростанції більше немає димових труб. Раніше була обвалена одна, а друга — нахилилася. Тепер завалено й другу трубу. Висота обох — 250 метрів.



Такі висоти допомагають тим, хто їх контролює. Наприклад, військові за допомогою таких високих споруд можуть утримувати радіогоризонт для безпілотників.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська штурмують Курахове з півночі, півдня та сходу, щоб контролювати логістично необхідну для ЗСУ трасу Н15 Запоріжжя — Донецьк. Адже в Кураховому знаходяться панівні висоти, які дають змогу обстрілювати Запорізьку область.



Підрозділи Збройних сил РФ просунулися у Кураховому, біля Роздольного, Новодонецького та Далекого у Донецькій області.