У Курахівській громаді залишається 2900 людей — Філашкін

У Курахівській громаді Донецької області, яку активно атакують російські загарбники, продовжує жити 2900 людей. Місцеве населення не готується до евакуації. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«Обстановка на Курахівському напрямі найскладніша. 2900 осіб залишаються в Курахівській громаді, зокрема 800 — у самому місті. Виїжджати в них бажання немає. Вони запаслися продуктовими наборами та медикаментами», — зазначив він.



За словами Філашкіна, росіяни зруйнували місто на 70%.



Крім того, начальник ОВА повідомив, що у Торецьку залишається зараз 750 осіб. У Часовому Яру залишаються 304 особи. У Покровській громаді залишається 11 600 осіб та 45 дітей.



У 106 прифронтових населених пунктах Донецької області немає ні електрики, ні газу, ні води. Інші території області готові до опалювального сезону.



Раніше ми писали, що за 19 листопада росіяни поранили трьох мешканців Донецької області.