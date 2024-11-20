Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Курахівській громаді залишається 2900 людей — Філашкін

20 листопада 2024, 15:58

У Курахівській громаді залишається 2900 людей — Філашкін

У Курахівській громаді Донецької області, яку активно атакують російські загарбники, продовжує жити 2900 людей. Місцеве населення не готується до евакуації. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.

«Обстановка на Курахівському напрямі найскладніша. 2900 осіб залишаються в Курахівській громаді, зокрема 800 — у самому місті. Виїжджати в них бажання немає. Вони запаслися продуктовими наборами та медикаментами», — зазначив він.

За словами Філашкіна, росіяни зруйнували місто на 70%.

Крім того, начальник ОВА повідомив, що у Торецьку залишається зараз 750 осіб. У Часовому Яру залишаються 304 особи. У Покровській громаді залишається 11 600 осіб та 45 дітей.

У 106 прифронтових населених пунктах Донецької області немає ні електрики, ні газу, ні води. Інші території області готові до опалювального сезону.

Раніше ми писали, що за 19 листопада росіяни поранили трьох мешканців Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:20
В окупованій Горлівці без тепла залишаються понад 800 житлових будинків
15:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:08
Окупанти виводять ППО з Євпаторії для захисту Кримського мосту — АТЕШ
11:59
Загинула жінка через обстріл окупованої Горлівки
11:59
На Луганщині окупанти не вивозять сміття: у містах з'явилися стихійні звалища, за які штрафують людей – ОВА
07:55
Росіяни захопили ще одне село на Донеччині — DeepState
23:05
Головне за день: Ядерна доктрина Путіна. Ракетами ATACMS вдарили по РФ
15:33
У Севастополі затримано підозрюваних у підриві машини капітана Чорноморського флоту, один із них — уродженець Львова
15:20
Вкрадені квартири маріупольців планують використовувати як компенсаційне житло
11:52
Війська армії РФ увійшли до центру Часового Яру — аналітик BILD
10:59
Окупована Горлівка залишилася частково без світла та тепла
09:45
У захопленій Горлівці внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА постраждали люди
09:23
Війська РФ просунулися в Торецьку Донецької області, а також біля ще 7 населених пунктів — DeepState
23:00
Партизани влаштували диверсію на залізниці під Маріуполем: зіткнулися російські локомотиви
23:00
Головне за день: РФ продовжує атакувати Одесу. Росармія просувається в Часовому Яру
12:07
В окупованій Горлівці дрон атакував маршрутку: 10 людей поранено
10:30
В окупованому Криму активісти підняли український прапор
07:40
Війська РФ просунулися у Часовому Яру та ще біля кількох населених пунктів — DeepState
23:10
Головне за день: Ракети – навіть над Ужгородом та Буковелем. Масована атака по Україні
23:03
Головне за день: «Паспорти ДНР» більше не дійсні. Росармія окупувала селище на Донбасі
усі новини
17:50
На Донеччині можуть оголосити примусову евакуацію ще у 14 населених пунктах
16:52
США виділили ще один пакет допомоги на 275 млн доларів: з чого він складається
16:42
Військові полку «Азов» звернулися до мешканців окупованої Горлівки
16:42
Верховна Рада проголосувала за закон щодо позбавлення державних нагород зрадників України. Що він передбачає
16:23
Америка передасть Україні протипіхотні міни
16:20
В окупованій Горлівці без тепла залишаються понад 800 житлових будинків
15:59
РФ може атакувати Україну експериментальною балістичною ракетою
15:58
У Курахівській громаді залишається 2900 людей — Філашкін
15:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:41
Російські війська обстрілюють Краматорськ: що відомо
15:36
РФ проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. У чому її суть
15:06
ЗСУ провели штурмову операцію та стабілізували ситуацію під Торецьком: кадри ближніх боїв
14:59
В Україні планують ухвалити новий закон про захист персональних даних: є нюанс
14:30
У Верховній Раді назвали умови скасування графіків відключення світла в Україні
14:20
В Україні через загрозу масованої атаки РФ закрилися ще кілька посольств. Що відомо
13:59
Трамп найближчим часом проведе переговори з Путіним — Bloomberg
13:53
Росія збільшила кількість стратегічних бомбардувальників на авіабазах біля України
13:39
Путін не застосує ядерну зброю проти України: західні ЗМІ назвали причину
13:30
Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК
12:49
Росія з початку повномасштабної війни депортувала з України понад 19 тисяч дітей
усі новини
ВІДЕО
Штурмова операція ЗСУ під Торецьком. Фото: кадр із відео ЗСУ провели штурмову операцію та стабілізували ситуацію під Торецьком: кадри ближніх боїв
20 листопада, 15:06
Окупанти потрапили до прикордонників у полон на Куп'янському напрямку: Фото: кадр із відео Полонені росіяни на Куп'янському напрямку: «Дядя Вовочка захотів побільше землі»
20 листопада, 10:40
Дим після удару по командному пункту угруповання військ «Північ» ЗС РФ. Фото: кадр із відео ГУР уразило командний пункт угруповання військ «Північ» ЗС РФ у Бєлгородській області: кадри
20 листопада, 09:06
Вночі у Новгородській області Росії була атакована військова база Військова база в Новгородській області Росії вночі зазнала атаки
20 листопада, 08:27
Удар БПЛА по одному з підприємств у Росії. Фото: кадр із відео Безпілотники атакували підприємства в Росії: на одному заводі виникла пожежа, другий – пошкоджений
19 листопада, 22:55
Мирноград. Фото: «Новини Донбасу» «Хтось їде, а хтось залишається і бореться за своє існування». Як у Мирнограді під обстрілами живуть та евакуюються люди
19 листопада, 22:25

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір