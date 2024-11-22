РФ двічі атакувала Покровськ: спалахнула пожежа, є пошкодження

Російські війська 21 та 22 листопада двічі обстріляли Покровськ Донецької області за допомогою FPV-дрона. Станом на ранок 22 листопада інформація про жертв не надходила, є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«21 листопада о 8:30 ранку ворог направив безпілотний літальний апарат із бойовим зарядом на східну частину міста. Внаслідок влучення дрона пошкоджено господарські приміщення», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що у п'ятницю вранці, 22 листопада, у місті сталося загоряння в одному з приватних житлових будинків на вул. В'ячеслава Чорновола. Станом на 6.:0 ранку пожежу не ліквідовано, інформація про постраждалих уточнюється.



Раніше ми писали, що 22 листопада Росія завдала удару по житловому мікрорайону обласного центру Сум, застосувавши БпЛА «Шахед».