Швеція профінансує виробництво далекобійних дронів для України

Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за «данською моделлю». Про це йдеться у заяві Міноборони України.



«Домовились про це з моїм колегою та другом, міністром оборони Полом Йонсоном, під час мого робочого візиту до Швеції. Це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу. Також обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік», - розповів Міністр оборони України Рустем Умєров.



Раніше повідомлялося, що Україна виготовила перші 100 ракет та масштабувала виробництво вдосконалених «Нептунів».