Дрони атакували нафтосховище в Самарській області РФ

БПЛА атакували Самарську область Росії, до селища Соснівка перекрили в'їзд, місцеві жителі повідомляють про атаку на нафтосховище. Про це пише видання ASTRA.

«В'їзд перекрито до селища Соснівка у Безенчукському районі Самарської області після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі», — зазначає видання.

Судячи з карт, поряд із селом розташоване нафтосховище, саме його намагалися атакувати дрони, стверджують жителі селища.

Інформації щодо наслідків атаки немає. Офіційно наліт дронів на нафтосховище не підтверджувався.

«Сьогодні вранці у Самарській області припинено атаку київського режиму. Над територією регіону знищено 6 БПЛА. За оперативними даними постраждалих та пошкоджень немає», — написав губернатор Самарської області.

Раніше повідомлялося, що військова база в Новгородській області Росії вночі зазнала обстрілу.