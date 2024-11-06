У російському Дагестані дрони атакували порт

У середу, 6 листопада, у російському Каспійську (місто на півдні Росії, в Республіці Дагестан) дрони атакували місцевий порт. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.
«У російському Каспійську був атакований порт», — розповів він.
Крім того, за словами Коваленка, у Каспійську перебувають кораблі ВМФ РФ.
Раніше ми писали, що очевидці повідомляють про збитого безпілотника над Каспійським містом у Дагестані (РФ). За словами місцевих мешканців, вибух стався близько 8 години ранку 6 листопада.
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