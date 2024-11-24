РФ ударила по Покровську: пошкоджено газопровід

У суботу, 23 листопада, російські окупанти атакували Покровськ Донецької області. У результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та господарську споруду. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«23 листопада о 06:55 ворог завдав удару по місту, внаслідок якого пошкоджено газопровід та господарську споруду в південній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що російська армія у ніч на 24 листопада запустила по Україні 73 ударні дрони-камікадзе та безпілотників невстановленого типу Сили протиповітряної оборони збили 50 безпілотників.