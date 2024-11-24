Росіяни розстріляли двох цивільних у Торецьку, ще один — постраждав

Окупаційні війська РФ 21 листопада з автоматичної зброї розстріляли цивільних. Двоє загинули, ще один — отримав поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«За даними слідства, 21 листопада 2024 року, о 18:00, представники армії держави-агресора вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права. Військовослужбовці РФ увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі Торецька, де перебували троє цивільних», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що окупанти навмисне відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, внаслідок чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поряд з ними, отримав поранення, переломи плеча та ключиці.



Розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, який спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що 23 листопада російські окупанти атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та господарську споруду.