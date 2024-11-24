Росіяни розстріляли двох цивільних у Торецьку, ще один — постраждав

Окупаційні війська РФ 21 листопада з автоматичної зброї розстріляли цивільних. Двоє загинули, ще один — отримав поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
«За даними слідства, 21 листопада 2024 року, о 18:00, представники армії держави-агресора вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права. Військовослужбовці РФ увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі Торецька, де перебували троє цивільних», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що окупанти навмисне відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, внаслідок чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поряд з ними, отримав поранення, переломи плеча та ключиці.
Розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, який спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Раніше ми писали, що 23 листопада російські окупанти атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та господарську споруду.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях