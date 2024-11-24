Шість безпілотників атакували нафтобазу в Калузі РФ — росЗМІ

Шість безпілотників атакували нафтобазу «Роснефти» в російській Калузі. У результаті було пошкоджено кілька порожніх нафтових резервуарів. Про це передає російське видання «Астра».



Як зазначається, атака сталася у п'ятницю, 22 листопада.





«На територію впали і вибухнули шість дронів. У результаті було пошкоджено кілька порожніх нафтових резервуарів», — йдеться у повідомленні.



Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що в ніч на 24 листопада російську Курську область атакували дві українські ракети та 27 дронів.